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Kredi kartı faizlerine ince ayar

Merkez Bankası kredi kartı faizlerine “ince ayar” getirdi. Kredi kartı faizlerinde yüzde 5.75 olan azami faiz oranı yüzde 1.84 seviyesine çekildi

Kredi kartı faizlerine ince ayar

02 Ocak 2017 09:22

Merkez Bankası kredi kartlarına uygulanacak faizlerde yöntem değişikliğine gitti. 1 Ocak 2017 itibarıyla akdi faiz oranı yüzde 1.84 seviyesine çekildi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2006'da yüzde 5.75 olarak belirlenen azami akdi faiz oranının yüzde 1.84'e düşürüldüğünü belirterek, "Bu oran, bankacılık sektörünün uygulayabileceği azami oranı ifade ediyor. Bankalar bu orandan daha düşük bir oran uygulayabilecek" dedi. Çetinkaya, kısa vadeli kredi ihtiyaçlarının kredi kartı yerine tüketici kredileri yoluyla karşılanması mesajını verdi. Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, yeni yönteme göre kredi kartı azami faiz oranlarının ihtiyaç kredisi faiz oranları ile kredi kartlarının taşıdığı ilave ve riskler, maliyetler dikkate alınarak belirleneceğini bildirdi. Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları 1 Ocak itibariyle Türk lirası için yüzde 1.84, yabancı para için yüzde 1.47, aylık azami gecikme faiz oranları da Türk Lirası için yüzde 2.34, yabancı para için yüzde 1.97 olarak belirlendi.

AZAMİ GECİKME FAİZİ % 2.34
Yüksek kredi kartı faizlerinin tüketici ve reel sektörü olumsuz etkilediğine yönelik eleştiriler Meclis gündemine de taşındı. Çetinkaya, faiz oranlarına ilişkin soru önergesinde Merkez Bankası'nın belirlediği faiz oranlarının da yüksek olduğuna yönelik eleştirilere yanıt verdi. Çetinkaya, bankaların kredi kartlarına uyguladıkları faiz oranlarının büyük farklılıklar göstermesi, bazı bankaların sektör ortalamalarının oldukça üzerinde faiz uygulamalarının önüne geçilmesi ve makul düzeylerde faiz oluşumuna ortam hazırlanması amacıyla 1 Mart 2006'da yapılan düzenlemeye dikkat çekti. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda yapılan düzenleme ile kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının Merkez Bankası'nca belirlenmesi ve belirlenen oranların üç ayda bir açıklanması hükmü getirildiğini anımsattı.

Hazal Ateş - Sabah gazetesi

Etiketler: kredi kartı, merkez bankası


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