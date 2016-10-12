Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü’nde ikamet eden K.Ç. isimli kişiyi cep telefonundan arayan dolandırıcılar, kredi kartına ücret iadesi yapacakları yalanıyla kandırıp hesap bilgilerini ve şifresini aldı. Telefondaki şahıs daha sonra iade işlemini tamamladığını belirtip görüşmeyi sonlandırdı. Bir süre sonra hesabını kontrol eden K.Ç. 16 bin, 9 bin ve 7 bin lira olmak üzere iki farklı kişinin hesabına toplam 32 bin liralık EFT yapıldığını fark etti. K.Ç.’nin şikayeti üzerine harekete geçen polis EFT’nin yapıldığı kardeş oldukları belirlenen U.E. (28) ve İ.E.'ye (29) ait hesapları bloke ettirdi.

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki banka şubesi önüne pusu kuran Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri parayı çekmeye gelen ağabey ve kardeşi gözaltına aldı. Olaydan haberlerinin olmadığını belirten ağabey kardeşin ifadelerinde Öztürk isimli bir kişinin kendilerini yönlendirdiğini söyledikleri öğrenildi. 2 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yakup Vardar

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