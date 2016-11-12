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Kredi kartlarında azami faiz hesaplaması değişti

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının hesaplama yönteminin değiştirildiğini duyurdu.

Kredi kartlarında azami faiz hesaplaması değişti

12 Kasım 2016 10:22

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, “Son dönemdeki ekonomik gelişmeler ve piyasa koşulları dikkate alınarak, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının hesaplama yöntemi değiştirilmiştir. Yeni yönteme göre kredi kartı azami faiz oranları, ihtiyaç kredisi faiz oranları ile kredi kartlarının taşıdığı ilave riskler ve maliyetler dikkate alınarak belirlenecektir. Bu çerçevede, Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında indirim yapılmıştır. 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları Türk lirası için yüzde 1,84, yabancı para için yüzde 1,47, aylık azami gecikme faiz oranları Türk lirası için yüzde 2,34, yabancı para için yüzde 1,97 olarak belirlenmiştir. Söz konusu oranlar azami oranlar olup, bankalarca kredi kartı işlemlerinde bu oranların üzerinde bir faiz oranı uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Bankalar bu oranları geçmemek üzere faiz oranlarını serbestçe belirleyebilecektir. 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren gelecek üç aylık dönem için geçerli olacak azami faiz oranları bu tarihten önce yine Bankamız tarafından kamuoyuna duyurulacaktır” denildi.

Bankaların diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediği kaydedilen açıklamada, “Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadeleri yer aldı.

Etiketler: kredi kartı, merkez bankası


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