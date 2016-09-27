Bankalar kendilerine başvuran müşterilerine bu konuda yardımcı olarak istedikleri kredi kartını ya da krediyi vermektedir.

Ancak elbette bankalar bu konuda seçici davranmakta ve güvendikleri müşterilerine bu olanakları sunmaktadır. Kredi notu, bu aşamada bankaların kullandığı önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Kredi notuna göre yapılan değerlendirmeler sonrasında bankalar kredi kartı ve kredi konusunda müşterilerine olumlu ya da olumsuz cevap vermektedir. Hal böyle olunca kredi başvurularından önce kredi notu sorgulama işlemi oldukça önemli bir adım haline geldi.

Kredi Notu Kapsamında Hangi Konular Değerlendirilir?

Bireylerin bankalarla olan ilişkilerinde borçlarını ödeme alışkanlıklarının tamamı kredi kotu kapsamında değerlendirilir. Kişilerin bankalara olan kredi ve kredi kartı borçları, diğer kurumlara olan fatura borçlarının tamamı değerlendirilir ve bireylerin kredi notu ortaya çıkar. Kredi notu belirlenen rakamın altında düşen kişiler bankaların tamamından kolaylıkla kredi ya da kredi kartı alamazlar.

Çünkü tüm bankalar yukarıda da bahsettiğimiz gibi kredi notuna göre işlem yaparlar. Bu nedenle bankalardan bu hizmetleri alacak olan kişilerin mutlaka kredi notlarını kontrol etmeleri ve kredi notlarını öğrendikten sonra bankalara başvurmaları gerekir. Aksi halde bankada olumsuz cevaplarla karşılaşabilirler.

Kredi Notumu Nasıl Öğrenirim?

Günümüzde kredi notunu öğrenmek için başvurulabilecek birçok kanal bulunuyor. Ancak hem zahmetsiz, hem de saniyeler içinde kredi notunuzu öğrenmek için tercih edebileceğiniz en güvenilir site Findeks internet sitesidir. Uzun yıllardan bu yana müşterilerine kredi notu sorgulama konusunda hizmetler veren siteyi kullanarak sizlerde kısa sürede kredi notunuzu öğrenebilir ve buna göre daha bilinçli olarak bankalara başvurabilirsiniz.

Kredi notu öğrenme işlemini gerçekleştirmek için öncelikli olarak Findeks internet sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Sonrasına karşınıza çıkan kredi notu sorgulama alanına giriş yapmak ve istenilen bilgileri sisteme girmeniz gerekiyor. Site bu aşamada kullanıcılarından kimlik numarası, ve cep telefonu bilgilerini girmelerini istiyor. Bu bilgileri girdikten sonra sorgula butonuna basarak saniyeler içerisinde ilgili kimlik numarasına ait kredi notu ekranda belirecektir. Sitenin bu işlem için kullanıcılarından çok cüzi bir ücret aldığını da hatırlatalım.

http://www.kredisorgulama.org