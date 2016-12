Acil Kredi Veren Bankalar, bireysel ve kurumsal olarak herkesin, her an ihtiyacı olan konulardan biridir. KrediVerenler.com olarak acil nakit durumunda, kredi veya kredi kartının bulunması için, , size en uygun tüm güncel haber ve banka kampanyalarını takip etmektedir. KrediVerenler.com olarak, en güncel banka kredi kampanyaları, faiz oranları, ek iş olanakları, ekonomi haberleri, KOSGEB kredileri, işsizlere kredi veren bankalar gibi birçok konuda içerik oluşturarak, sizlere en güncel bilgileri sunmaktadır. Her zaman insanların beli başlı ihtiyaçları olmaktadır. Bu ihtiyaçlar; insanların acil nakit ihtiyaçları, oluşan sağlık sorunları, eğitim harcamaları, alışveriş harcamaları olabilirken, aynı zamanda insanlar yaptıkları işleri genişletme, yeni araba alma, lüks konut sahibi olma gibi ihtiyaçlarına çözüm bulmak için yıllardır bankaların kapısını çalmaktadır. Bankalar da insanların ihtiyaçlarına destek olmak için bünyesinde birçok ürün ve kampanya hizmetlerini sunmaktadır. Sitemizin buradaki asıl amacı; insanların bankalarla olan iletişimini, bankaların insanlar için sundukları ürünlerin avantajları ve dezavantajları, son zamanlarda çıkan ürünlerin tanıtımı gibi aklınıza gelecek her türlü bilgiyi insanlara aktarmak olmuştur. Şimdi sitemizin ana başlıklarından ve kısaca bilgi vermeye başlayabiliriz. Sitemizin içeriğinde temel olarak şu konuları barındırmaktadır;

Tüm Bankların EFT saatleri, EFT işlemlerinin yapıldığı saatler, EFT ücreti alan ve almayan banka türleri, Bunların yanında insanların en çok merak ettiği konuların başında gelen banka ürün ve hizmetleri de anlatılmaktadır. Bunların başında krediler, kredi türleri, bankaların kredilerde sundukları imkanlar, kredi alma koşulları, kredi kartı kullanım bilgileri, kredi karı avantajları, kredi kartı hesap kullanım ücreti almayan bankalar, kredi kartı türleri ve bunların yanında ek-mevduat hesabı konusunda bilgi sunduk. Özetleyecek olursak bankalar; insanların ihtiyaçları doğrultusunda ve gelir durumlarına göre kredi imkânı sağlamaktadır. Bu krediler taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisi olabilmektedir. Ayrıca bankalar müşterilerine sundukları kredi faiz oranları değişkenlik gösterse de vade sayısı kredi türüne göre her banka da aynı olmaktadır. Kredi almak isteyenlerden bankalar belli başlı kriterler aramaktadır. Bunların başında kredi sicil numarası, gelir durum belgesi ve gerekli durumlarda kefil ve teminat gerekmektedir. Krediler konusunda detaylı bilgileri sitemizde bulabilirken kredi kartı bilgilerini de sizlere şöyle izah edebilir. Kredi kartı kullanıcıları, harcamalarında taksit imkânlarından, bankaların verdikleri kredi kartı türlerinden ve avantajlarından ve bazı bankaların kredi kartlarından hesap işletim ücretinin alınmamasına değinmiş bulunmaktayız. Aynı zaman da kredili mevduat hesabı, kredili mevduat hesabının devreye girdiği zamanlardan ve kullanılan mevduat hesabının faiz oranlarından da detaylıca siz değerli okurlarımıza bilgi verdik.

Bunların yanında sitemizde kredi notu findeks hakkında detaylıca bilgi sunduk. Kredi notunun aslında findeks olduğunu, tüketicilerin geçmiş finansal performanslarının findeks’i oluşturduğunu, bankaların tüketicilere ürün verirken findeks kredi notunun büyük önem taşıdığını, her tüketicinin findeks renk ve puan aralığında olduğundan, findeks notunun banka ürün başvurusundaki etkisinden söz etmiş bulunmaktayız.

Ayrıca ev hanımlarına kredi veren bankaların hangileri olduğunu, bu kredi için bankaların şartları, internet üzerinden para kazanma yolları, evde para kazanma yolları ve günümüzün en çok üstünde durulan konusu KOSGEB!! KOSGEB devlet destekli kredi imkan ve şartlarından gibi konulara da yer ayırıp siz değerli okurlarımıza bu konularda detaylı bilgi sunmuş bulunmaktayız.

İlandır.