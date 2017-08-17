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Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan 7/24 hizmet atılımı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler için başvurular 14 Ağustos Pazartesi günü başladı.

Kredi ve Yurtlar Kurumundan 7/24 hizmet atılımı

17 Ağustos 2017 12:09

Kredi ve Yurtlar Kurumu, yurtlara ilişkin öğrencileri bilgilendirmek ve başvuru sırasında karşılaşabilecek sorunlara daha hızlı çözüm üretebilmek amacıyla KYK KİM (Kurumsal İletişim Merkezi) yeniden yapılandırdı. KYK Kurumsal İletişim Merkezi, 444 1961 numaralı telefon hattı ve Twitter KYK_DESTEK hesabı üzerinden artık 7/24 öğrencilerin hizmetinde.

Bugüne kadar haftanın 7 günü mesai saatleri içerisinde hizmet veren KYK Kurumsal İletişim Merkezi, artık yıl boyu 7/24 öğrencilere kulak verecek. Personel sayısı ve hizmet kalitesi artırılan 444 1961’i arayan öğrenci ve veliler, hatta beklemeden daha hızlı ve daha kaliteli hizmet alabilecek.

Twitter KYK_DESTEK hesabı öğrencilerin her türlü soru ve sorununa anında çözüm sunmak için artık 7/24 hizmet veriyor. KYK_DESTEK hesabı sayesinde öğrenciler, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın istedikleri an KYK’ya ulaşabilecek. KYK ile ilgili tüm haber, duyuru ve etkinliklere Facebook GSBKYK, Instagram GSBKYK ve Youtube GSBKYK kanalından da ulaşmak mümkün. 

Etiketler: kyk


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