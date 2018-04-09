Diğer
Kategoriler

Kredi veya kart borcundan dolayı yasal takibe giren kişiler azaldı

Bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2018 yılı Şubat ayında geriledi.

Kredi veya kart borcundan dolayı yasal takibe giren kişiler azaldı

09 Nisan 2018 14:07

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, 2018 yılı Şubat ayı negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı raporunu açıkladı. Buna göre; bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak-Şubat 2018 döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 264 bin kişi oldu. 

Yılın ilk iki ayında, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 oranında azalarak 153 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 14 oranında artarak 151 bin kişi oldu.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç