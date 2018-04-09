Kredi veya kart borcundan dolayı yasal takibe giren kişiler azaldı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, 2018 yılı Şubat ayı negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı raporunu açıkladı. Buna göre; bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak-Şubat 2018 döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 264 bin kişi oldu.

Yılın ilk iki ayında, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 oranında azalarak 153 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 14 oranında artarak 151 bin kişi oldu.