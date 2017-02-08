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Kredi veya kredi kartı borcundan dolayı takibe alınanlar 2016'da azaldı

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınanların sayısı, 2016’da bir önceki yıla göre azaldı.

Kredi veya kredi kartı borcundan dolayı takibe alınanlar 2016da azaldı

08 Şubat 2017 14:43

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Aralık 2016 Raporu’nu açıkladı. Buna göre; bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, 2016 yılında, 2015'e göre yüzde 1 oranında azalarak 1 milyon 321 bin oldu.

Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin tekilleştirilerek sayılmasıyla hazırlanan veriler; 2016’da, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 0,3 oranında artarak 727 bin kişi olduğunu gösterdi. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 3 oranında azalarak 975 bin oldu.
 

Etiketler: Bireysel kredi veya kredi kartı borcu


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