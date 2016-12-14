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Kredilerde genel karşılıkları düşüren yönetmelik yayınlandı

Bankaların kredilerini canlandırmak için yapılan çalışmalar kapsamında, genel karşılıklarını düşüren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kredilerde genel karşılıkları düşüren yönetmelik yayınlandı

14 Aralık 2016 10:52

Bankaların kredilerini canlandırmak için yapılan çalışmalar kapsamında, BDDK bankaların bazı kredilerde genel karşılıkları düşüren ve bazı kredilerde yeniden yapılandırmaya imkan veren yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı.
Uzmanlar yönetmelikte yapılan değişiklik ile bankaların kredi arzının artacağını ve kredi maliyetlerinin azalacağını söylediler.
Bugünden itibaren yürürlüğe giren ve taslak hali iki hafta önce yayınlanan yönetmeliğin, 2017 sonuna kadar geçerli geçici maddesi bankaların birinci grupta izlenen nakdi ve gayrinakdi ticari kredileri için ayrılan genel karşılıkları yüzde 0.5 ve yüzde 0.1'e düşürüyor.
Ayrıca yönetmelikte birinci grupta izlenen küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) kredileri, döviz kazandırıcı faaliyetler için kullandırılan krediler ve büyük ölçekli kamu ihalelerinin finansmanında kullanılmak üzere oluşturulan sendikasyon kredilerinin toplamı için için genel karşılıkları sıfır olarak belirtildi.
Bu iki tip dışında birinci grupta izlenen nakdi krediler için ise yüzde 1, gayrinakdi krediler için yüzde 0.2 düşürüldü.
Yönetmelik ayrıca donuk alacak olarak sınıflandırılan krediler ile birinci ve ikinci yeniden yapılandırmada ödemesi gecikmiş kredilerin 2017 sonuna kadar yeniden yapılandırılmasına imkân veriyor.
 

Etiketler: BDDK


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