Kremlin: 'Navalny’nin seçimlerde siyasi tehdit değil'

Rusya’nın başkenti Moskova dün Rus muhalif lider Alexei Navalny önderliğinde Rus lider Vladimir Putin karşıtı protesto gösterilerine ev sahipliği yapılmıştı. Kremlin Sarayı yakınlarında organize edilen protestolara katılmak isterken gözaltına alınan Alexei Navalny, ilerleyen saatlerde serbest bırakılmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bugün yaptığı açıklamada anketler herhangi adayın seçim yarışını Putin’in önünde tamamlamayacağını gösterdiğini ifade ederek, “Halk, Putin’i lideri olarak görüyor. Putin, kimsenin rekabet edemeyeceği bir lider” ifadelerini kullandı. Peskovi basın mensuplarının Navalny’nin siyasi bir tehdit olup olmadığına yönelik soruya ise “Hayır, siyasi bir tehdit değil” ifadelerini kullandı.