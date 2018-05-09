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Kremlin: 'Putin, ABD'nin kararını endişeyle karşıladı'

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in, ABD’nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesini endişeyle karşıladığını bildirildi.

Kremlin: Putin, ABDnin kararını endişeyle karşıladı

09 Mayıs 2018 16:20

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle görüştü. Görüşmede, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nıyla ilgili görüştü. Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, görüşmede önemli meseleler başta olmakla birlikte, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı etrafında ortaya çıkan durumun tartışıldığını bildirdi. Peskov, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesini açıklamasından sonra, “Devlet Başkanı Putin, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesini endişeyle karşıladı” dedi. Putin'in yaptığı Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına devlet bakanları ve başbakan katıldı.  

Şehriyar İmanbeyli
 

 

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