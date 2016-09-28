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Kremlin: 'Putin, Ekim’de Türkiye’ye gelebilir'

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ekim ayında Türkiye’ye ziyaret düzenleyebileceğini bildirdi.

Kremlin: Putin, Ekimde Türkiyeye gelebilir

28 Eylül 2016 16:18

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ekim ayında Türkiye’yi ziyaret edebileceğini söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun daha önce yaptığı “Putin, Türkiye’yi ziyaret edebilir” açıklaması sorulan Peskov, “Olasılığı gözardı etmiyoruz. Tüm hazırlıklar tamamlandığı zaman ortak açıklama yapılır” dedi.
Türkiye-Rusya ilişkileri, Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından bozulmuştu. Putin, Türkiye’ye yönelik ekonomik yatırımların uygulanmasını öngören kararname imzalanmıştı. İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ağustos’ta Rusya’yı ziyaret ederek, Saint Petersburg’da Putin ile görüşmüştü.
 

Etiketler: Dmitry Peskov


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