Kremlin: 'Putin’in aracındaki kadın, koruma görevlisi'

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in manastır ziyareti sırasında aracında görüntülenen kırmızı elbiseli kadına ilişkin “Aracın arka koltuğunda oturan kişi Putin’in kadın korumalarından birisi” açıklamalarında bulundu.

Putin, dün Valaam Adası’ndaki Valaam Manastırı’nı ziyaret etmişti. Rus ordu TV kanalı, Putin'in cipini kendisi sürerek manastıra gelişini ana haber bülteninde ekrana getiren 10 saniyelik bir görüntü yayınlamıştı. Putin, ceketini almak için aracın arka kapısını açtığında arka koltukta kırmızı bir kadın görüntülenmiş, bu olay Rus medyasında büyük yankı uyandırmıştı.