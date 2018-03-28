Diğer
Kategoriler

Kremlin: 'Rus tarafı ABD ile görüşmeye açık'

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Rusya’nın daha önce devlet başkanlarının kararlaştırdıkları üzere ABD ile görüşme hazırlıklarına devam edildiğini söyleyerek, "Rus tarafı Amerika ile görüşmeye açık" dedi.

Kremlin: Rus tarafı ABD ile görüşmeye açık

28 Mart 2018 15:19

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce ADB Başkanı Donald Turmp ile kararlaştırdıkları üzere görüşme hazırlıklarına devam edildiğini, fakat Washington'dan herhangi bir bilgi almadıklarını bildirdi.

Peskov, "Şu anda, ABD tarafından Rus diplomatları sınır dışı etmek için alınan kararların zeminine karşı ve ABD'nin Başkan tarafından yapılan açıklamaları uygulamaya hazır olup olmadığı konusunda hiçbir bilgiye sahip değiliz. Bu ABD'li meslektaşlarımıza bağlı, fakat Rusya tarafı ABD ile görüşmeye açık" dedi. Peskov, Putin’in bu konudaki duruşunu hatırlatarak," Rus tarafı, rakiplerimiz ve ortaklarımızla olduğu kadar, ABD de dahil olmak üzere tüm ülkelerle karşılıklı güvene dayalı olarak faydalı ilişkiler geliştirmeye hazır" şeklinde açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın, seçim zaferini tebrik etmek için Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde liderlerin dışişleri bakanlarına aralarındaki görüşmenin hazırlıkları için talimat verme konusunda anlaştıklarını görüşmenin tarihi konusunda net bir karar almadıklarını söylemişti.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç