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Kremlin sözcüsü Peskov’dan Tahran Zirvesi hakkında açıklama

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Tahran zirvesi sonrası Türkiye Rusya ve İran arasında gerçekleşen zirvenin nihai hedefinin Suriye’de gayri meşru bulunan güçlerin bölgeden çıkması olduğunu söyledi.

Kremlin sözcüsü Peskovdan Tahran Zirvesi hakkında açıklama

07 Eylül 2018 22:38

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in basın sekreteri ve Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, İran’ın başkenti Tahran’da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 3’lü zirve ardından açıklamada bulundu. Peskov, Türkiye Rusya ve İran’ın Suriye meselesi üzerinde adım adım ilerlediklerini ve 3 ülkenin nihai hedefinin Suriye’de gayri meşru bulunan güçlerin bölgeden çıkması olduğunu söyledi. Zirve’de Rusya ile birlikte bulunan ülkelerin değerlendirmesini yapan Peskov, "Rusya ve burada bulunan diğer ülkelerin duruşu oldukça tutarlı" ifadelerini kullandı. 

Suriye’deki kimyasal silah kullanım iddialarına da değinen Peskov, “Herhangi bir doğrulama olmadan, soruşturma olmadan, kesin bir sonuç çıkarmak yanlıştır” dedi.  

 

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