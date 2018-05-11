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Kremlin sözcüsü: 'Suriye'ye S-300 tedarik etmememizin İsrail ile alakası yok'

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Suriye'ye S-300 tedarik etmekten vazgeçmelerinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ziyaretiyle bağlantılı olmadığını söyledi.

Kremlin sözcüsü: Suriyeye S-300 tedarik etmememizin İsrail ile alakası yok

11 Mayıs 2018 22:51

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, yaptığı açıklamada Suriye’ye S- 300 tipi savunma füze sistemi tedarik etmekten vazgeçmelerinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ziyaretiyle bağlantılı olmadığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin’in daha önce S-300 füzeleri konusunda Şam yönetimi ile görüşme halinde olmadıklarını dair yaptığı açıklamaların, Binyamin Netanyahu’nun ziyareti ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini söyleyen sözcü, “Bu açıklamaları İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Moskova'ya yaptığı ziyaretle ilişkilendirmek yanlış” ifadelerini kullandı. 

Şehriyar İmanbeyli
 

 

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