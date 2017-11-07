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Kremlin'den Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti ile açıklama yaptı.

Kremlinden Erdoğanın Rusya ziyaretine ilişkin açıklama

07 Kasım 2017 17:52

Kremlin Sarayında basın toplantısı düzenleyen Dmitry Peskov, Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, toplantı için hazırlık yapıldığını söyledi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşmenin yapılacağını, Rusya -Türkiye ilişkilerinin görüşüleceğini bildirdi.

“Putin ve Trump APEC zirvesinde görüşecek”

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın, Vietnam'daki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde acil konuları görüşeceklerini belirterek, "Olası toplantı ayrıntıları halen hazırlanıyor. Her iki devlet başkanı da Danang'da olacak ve acil konular hakkında görüş alışverişinde bulunacaklar, görüşme Kore yarımadası konusunu da içeriyor” dedi.

"Kremlin’in Offshore Belgeler hakkında bilgisi yok"

Peskov, Kremlin’in Paradise Belgeleri adı verilen yeni bir Offshore skandalıyla ilgili medya raporlarını gördüğünü ancak ayrıntılara aşina olmadığını söyledi. Peskov, ”Bildiğiniz gibi Sibur bir devlet şirketi değil, özel şirkettir. Medyada raporlar gördük ancak ayrıntıları bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

“2018 olimpiyatlarına katılmamamız Olimpiyat ruhuna zarar verir”

Rus atletlerinin 2018 Olimpiyatlarına katılmamasının Olimpiyat ruhuna zarar vereceğini söyleyen Peskov, "Günümüzde sporda devlet desteğiyle hiç bir şekilde bağlantılı olduğu kanıtlanmayan doping kullanımı ile bağlantılı, gündeme ilişkin çeşitli konular bulunmaktadır. Rusya sürekli olarak doping kullanımında devlet desteğinin olmadığını söylüyor ve bunu koşulsuz bir şekilde reddediyor" dedi.

Etiketler: erdoğan, Kremlin, rusya

 

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