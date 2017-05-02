Diğer
Kategoriler

Kremlin’den 'Putin-Trump' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün gerçekleştireceği telefon görüşmesini doğruladı.

Kremlinden Putin-Trump açıklaması

02 Mayıs 2017 14:31

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump’ın 19.30 sıralarında (TSİ) telefon görüşmesi yapacaklarını duyurdu. Görüşmede, Suriye durumunun ele alınacağı ifade edilirken, yapılacak telefon görüşmesi, Trump’ın göreve gelmesinin ardından iki lider arasındaki üçüncü görüşme olacak.

İki lider ilk olarak Ocak ayının sonlarında telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, terörle mücadele, Suriye ve Ukrayna krizi ele alınmıştı. Trump, Nisan ayının başlarında Putin’i arayarak St. Petersburg’da gerçekleştirilen saldırıya ilişkin taziyelerini dile getirmişti.

Tatiyana Şuvalova 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!