Kremlin’den 'Putin-Trump' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump’ın 19.30 sıralarında (TSİ) telefon görüşmesi yapacaklarını duyurdu. Görüşmede, Suriye durumunun ele alınacağı ifade edilirken, yapılacak telefon görüşmesi, Trump’ın göreve gelmesinin ardından iki lider arasındaki üçüncü görüşme olacak.
İki lider ilk olarak Ocak ayının sonlarında telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, terörle mücadele, Suriye ve Ukrayna krizi ele alınmıştı. Trump, Nisan ayının başlarında Putin’i arayarak St. Petersburg’da gerçekleştirilen saldırıya ilişkin taziyelerini dile getirmişti.
Tatiyana Şuvalova