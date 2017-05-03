Kremlin'den Putin ve Erdoğan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme başladı. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Soçi kentinde yapılan görüşmede Suriye krizi, kimyasal silah kullanımı ve uluslararası terörle mücadele dahil olmak üzere yerel ve uluslararası konuların ele alınacağı bildirdi. Liderlerin, Han Şeyhun’da kimyasal silah kullanımı ile ilgili fikir alışverişi yapacakları kaydedildi.

Rusya, Türkiye ve İran Astana süreci çerçevesinde Suriye krizini çözmeye yönelik siyasi-diplomatik çabalarda kilit rol oynuyor. İkili görüşmenin ardından çalışma yemeğine ve heyetlerarası görüşmeye katılacak olan Erdoğan, daha sonra mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.