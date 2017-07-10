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Kremlin’den Trump Jr açıklaması

Kremlin Sarayı, 2016 ABD Başkanlık seçimlerinde Trump’ın personeli ve Rus avukatın gerçekleşen toplantıdan haberinin olmadığını söyledi.

Kremlinden Trump Jr açıklaması

10 Temmuz 2017 15:48

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Trump Jr’ın Seçim kampanyası döneminde kendisine Clinton hakkında bilgi vermeyi vadeden bir Rus hukukçu ile görüştüğü ifade edildikten sonra Kremlin’den bir açıklama geldi. Açıklamaya göre Kremlin, Trump’ın personeli ve Rus avukat arasında gerçekleşen görüşmeden haberlerinin olmadığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın kendisine Clinton hakkında bilgi vermeyi vadeden Rus hukukçu Natalia Vaselnitskaya ile görüştüğü belirtilmişti. Fakat Trump’ın oğlu, Vaselnitskaya’nın başkan adayı Hillary Clinton hakkında işe yarar bir bilgi vermediğini söylemişti. Toplantıda Trump’ın damadı Jared Kushner ve kampanya başkanı Paul J Manafort’un da yer aldığı söylenmişti.


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