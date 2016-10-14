FETÖ tarafından organize edilen 15 Temmuz darbe girişiminde, FETÖ’nün askeriyedeki yapılanmasının deşifre olmaması adına ortaya çıkmadıkları öne sürülen ve geçtiğimiz günlerde sevk edildikleri hakimlikçe serbest bırakılan çoğunluğu albay 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin verdiği isimler doğrultusunda, darbe girişiminde görev almayıp, daha sonraki süreçte yapılacak eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı almıştı. Başsavcılığın talimatı üzerine, 11’i kurmay olmak üzere 28 albay, 5 astsubay ve 1 merkeze çekilen vali yardımcısı ile 5 “sivil imam” olmak üzere toplamda 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Nöbetçi Hakimlik, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 39 şüpheliden 20’sinin tutuklanmasına, 19 şüphelinin ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına hükmetmişti. Bunun üzerine soruşturma savcısı Can Tuncay 19 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği bu şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkardı.

KRİPTO OLARAK DARBEYE KATILMADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Savcılığın sevk yazısında şüpheli askerlerin FETÖ’nün lise ve harp okulları öğrenim dönemlerinden başlayarak örgütün emri ile hareket ettikleri, uzun yıllar örgüt içerisinde bulundukları, şüphelilerin bir kısmının kurmay albay rütbesinde olduğu, ancak 15 Temmuz darbe girişiminin herhangi bir organizasyonunda yer almayarak geri planda durdukları ’Kripto, Uyuyan Hücre’ olarak darbeye katılmadıkları, tespit edildiği anlatıldı. Şüpheli askerlerin bu şekilde darbe girişiminin başarısız olması ihtimalinde deşifre olmamak için, ’bir sonraki darbe girişimi ve benzeri eylemlerde görev almak üzere gizlendikleri belirtilmişti.

COLARADO İMAMININ İFADESİYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sevk yazısında albay rütbesinde bir kısım şüphelileri Colorado imamı H.P. ’nin teşhis ettiği kaydedilmişti. H.P. ifadesinde lise ve harp okulları öğrenim dönemlerinde abilik yaptığını, her 15 günde bir periyodik olarak örgüt evlerinde Fethullah Gülen’in söylem ve eserlerini içerir donelerle örgütsel motivasyonlarını güçlendirici konuşmalar yaptığını anlatmıştı.

Başak Akbulut