İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 39 şüphelinin sorgusu sona erdi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, aralarında merkez vali yardımcısı Ş.E.’nin bulunduğu 4 şüphelinin “Terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, aralarında kurmay albayların da bulunduğu 16 şüpheli askerin “terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmasına karar verirken 19 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Fethullahçı Terör Örgütü tarafından organize edilen 15 Temmuz Darbe Girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin verdiği isimler doğrultusunda, darbe girişiminde görev almayıp, daha sonraki süreçte yapılacak eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı almıştı.

Başsavcılığın talimatı üzerine, 11’i kurmay olmak üzere 28 albay, 5 astsubay ve 1 merkeze çekilen vali yardımcısı ile 5 “sivil imam” olmak üzere toplamda 39 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen şüpheliler ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından “terör örgütü kurmak ve yönetmek” ve “terör örgütüne üye olmak” suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.

Kripto olarak darbeye katılmadıkları tespit edildi

Savcılığın sevk yazısında şüpheli askerlerin FETÖ’nün lise ve harp okulları öğrenim dönemlerinden başlayarak örgütün emri ile hareket ettikleri, uzun yıllar örgüt içerisinde bulundukları, şüphelilerin bir kısmının kurmay albay rütbesinde olduğu, ancak 15 Temmuz darbe girişiminin herhangi bir organizasyonunda yer almayarak geri planda durdukları 'Kripto, Uyuyan Hücre' olarak darbeye katılmadıkları, tespit edildiği anlatıldı. Şüpheli askerlerin bu şekilde darbe girişiminin başarısız olması ihtimalinde deşifre olmamak için, 'bir sonraki darbe girişimi ve benzeri eylemlerde görev almak üzere gizlendikleri belirtilmişti.

"Colarado İmamı"nın ifadesiyle ortaya çıktı

Sevk yazısında albay rütbesinde bir kısım şüphelilerin Colorado imamı H.P. 'nin teşhis ettiği kaydedilmişti. H.P.'nin ifadesinde lise ve harp okulları öğrenim dönemlerinde abilik yaptığını, her 15 günde bir periyodik olarak örgüt evlerinde Fethullah Gülen'in söylem ve eserlerini içerir donelerle örgütsel motivasyonlarını güçlendirici konuşmalar yaptığını anlattığı anlatılmıştı.

Başak Akbulut