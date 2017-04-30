Kriptolara 2. dalga operasyon yolda

MİT tarafından ele geçirilen sd karttan çıkan listelerde tespit edilen, emniyetin sivil mahrem imamları ve emniyet personeline yapılan operasyonun ardından FETÖ’nün kripto isimlerine yönelik 2’inci dalga bekleniyor. Kozanlı Ömer’den sonra emniyet imamlığına atanan şahısta tespit edilen sd karttaki 30 binin üzerindeki listenin çıkmasının ardından 17 bin kişiye daha önceden diğer soruşturmalar kapsamında işlem yapıldığı ve geri kalan 13 bin kişilik liste için hazırlıklar yapıldığı belirtildi. Örgütün sadece kripto sayılan bazı isimlerinin kullandığı tespit edilen ByLock gibi haberleşme ağı olan “Co-Co” kullandıkları belirlendi. Öte yandan bu listelerin dışında yürütülen operasyon kapsamında Ankara’da 11 bin kişilik bir listenin hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basılması bekleniyor.

KRİPTOLAR TAMAMEN DEŞİFRE OLACAK

17-25 Aralık darbe girişiminin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü içindeki Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) en kapsamlı operasyonun yapılmasının ardından örgütün omurgası olarak görülen yapı çökertildi. Operasyondan 2 hafta önce MİT tarafından ele geçirilen sd karttan çıkan listedeki isimlere yurt dışı yasağı konuldu. Ardından listedeki kripto isimlere inceleme başlatan MİT emniyetin sivil mahrem imamları ve emniyet içindeki kripto isimlere operasyon için düğmeye bastı. Yapılan bu kapsamlı operasyonun ardından FETÖ’nün kripto isimlerine yönelik 2’inci dalga bekleniyor.

DİĞER LİSTE BEKLENİYOR

Kozanlı Ömer’den sonra emniyet imamlığına atanan şahısta bulunan sd kartta kripto olarak tespit edilen ve örgüt tarafından fişlenen 30 binin üzerinde FETÖ’cü çıktı. Sd kartta çıkan listelerin incelemelerin ardından diğer soruşturmalar kapsamında 17 bin kişiye daha önceden işlem yapıldığı geri kalan 13 bin kişilik kripto liste için operasyon hazırlığı yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Yeni Şafak