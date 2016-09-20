Malatya Valiliği’nin koordinasyonunda, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Malatya Kayısı Araştırma-Geliştirme ve Tanıtma Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı ve İnönü Üniversitesi’nin destekleri ile düzenlenen 7. Malatya Uluslararası Film Festivali’ne yarışmacı olarak katılım için son başvuru tarihinin 23 Eylül 2016 olduğu belirtildi.

Büyük ödülün 150 bin TL olarak belirlendiği Malatya Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışmasına başvurusu yapmak için başka festivallere katılmış ya da ödül almış olmak engel teşkil etmiyor.

Katılımcıların festivalin www.malatyafilmfest.org.tr adresli web sitesinde yer alan Festival Yönetmeliği’ni dikkate alarak başvuru formunu ve formda istenen tüm materyalleri 23 Eylül 2016 günü mesai bitimine kadar Festival Koordinasyon Merkezi’ne göndermeleri gerekiyor.

Ön jürinin değerlendirmesi sonucunda yarışmaya kabul edilen filmler 4-10 Kasım tarihleri arasında ana jürinin karşısına çıkacak ve film sahiplerine ödülleri 10 Kasım 2016 Perşembe gecesi düzenlenecek Festival Ödül Töreni’nde takdim edilecek.