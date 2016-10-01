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Kritik atamalar Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşavirliği görevine Nihat Ismuk, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müşavirliğine Serdar Hüseyin Yıldırım getirildi.

Kritik atamalar Resmi Gazetede

01 Ekim 2016 07:35

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndaki atama karaları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşaviri Tuncay Sabuncu, başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı. Sabuncu'dan boşalan müşavirlik görevine Nihat Ismuk getirildi.

Yayımlanan kararlarda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müşavirliğine Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım tayin edildiği de belirtildi.

Caner Ünver


Etiketler: Serdar Hüseyin Yıldırım


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