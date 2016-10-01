Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndaki atama karaları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşaviri Tuncay Sabuncu, başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı. Sabuncu'dan boşalan müşavirlik görevine Nihat Ismuk getirildi.

Yayımlanan kararlarda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müşavirliğine Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım tayin edildiği de belirtildi.

Caner Ünver