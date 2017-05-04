Kritik derbi Fırat Aydınus'un

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbide Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
Ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
5 Mayıs Cuma
20.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
6 Mayıs Cumartesi
16.00 Gençlerbirliği - Adanaspor: Cüneyt Çakır
16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Alper Ulusoy
19.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Özgür Yankaya
19.00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Mete Kalkavan
7 Mayıs Pazar
16.00 Çaykur Rizespor - Bursaspor: Serkan Çınar
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
8 Mayıs Pazartesi
20.00 Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor: Suat Arslanboğa
20.00 Akhisar Belediyespor - Gaziantepspor: Halil Umut Meler