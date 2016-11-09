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Kritik görüşme yarın! Anayasa değişikliği...

Başbakan Binali Yıldırım, mini anayasa kapsamında MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli ile yarın görüşeceğini belirterek, "Bu konuyla ilgili biraz daha somut, net düşüncelerimizi birbirimize aktarma imkanı bulacağız" dedi.

Kritik görüşme yarın! Anayasa değişikliği...

09 Kasım 2016 14:19

Başbakan Binali Yıldırım, Sivil Dayanışma Platformu'nun Ankara'daki ofisinin açılışı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Mini anayasa kapsamında yapılacak görüşmelere ilişkin soruya Yıldırım, "Her düzeyde görüşme olur, görüşmeden, konuşmadan hiçbir iş olmaz. Demokrasi demek uzlaşma demek. Dolayısıyla, yeni anayasa gibi toplumun tamamını ilgilendiren konularda da tabiatıyla görüşerek, konuşarak, uzlaşarak atacağımız adımlar ülkemiz ve milletimiz için çok daha doğru adımlar olacaktır. Bir süreden beri biz bütün partilere çağrı yapıyoruz, 'Gelin bir olalım, beraber olalım, hepimizin milletimize vaadi olan yeni anayasayı, hükümet sistemi de dahil olmak üzere bir sonuca bağlayalım' diye. Bu konuda MHP'nin olumlu yaklaşımı var, anamuhalefet partisi CHP'nin olumsuz bir yaklaşımı var. Dolayısıyla biz hala vakit olduğunu düşünüyoruz, imkan olduğunu düşünüyoruz. CHP'ye de çağrımızı yineliyoruz, 'Gelin bu dönüşümde milletimizin beklediği bu yeni anayasa sürecinde siz de katkı koyun, bu onur bu şeref hepimize ait olsun' diyoruz. Kapımız açık, çağrımız açık olmaya devam ediyor. Bu hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşmemiz olacak, Perşembe günü, yani yarın öğleden sonra. Bu konuyla ilgili biraz daha somut, net düşüncelerimizi birbirimize aktarma imkanı bulacağız" cevabını verdi.

Başbakan Yıldırım, "(Anayasanın kapsamına ilişkin, başkanlık) Her iki alternatif de masada, tabiatıyla anayasa değişikliğini halk oyuna götürmek için 330 kabule ihtiyaç var. AK Parti olarak bizim bunu tek başına sağlamamız söz konusu değil. Bu bakımdan MHP'nin katkısı gerekiyor. Bunu esas olarak bu çalışmaları başlattık ve yapacağımız görüşmede bütün bu ihtimalleri, geniş, orta ve dar kapsamlı olmak üzere, bütün ihtimalleri, alternatifleri ele alıp değerlendireceğiz" dedi.

"Yenikapı ruhuna" ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Yenikapı ruhu hiçbir zaman bitmez. Yenikapı ruhu ülkemizin, milletimizin bağımsızlık, milli irade ve bütünlüğünün temsilidir. Yenikapı ruhu, CHP'nin gönülsüz olmasıyla bitmez" diye konuştu.

"Dün bazı büyükelçilerin HDP'nin grup toplantısına katılmasına" ilişkin soruya Yıldırım, "Büyükelçilerin fikri neyse zikri de o. Büyükelçilerin görevi, bölücülere destek vermek değil, görev yaptıkları ülkenin hükümranlık haklarına saygı duymaktır. Onun için sorumlulukları çerçevesinde görevlerini yapmalarını bekleriz" karşılığını verdi.  


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