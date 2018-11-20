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Kritik görüşmenin gündemi belli oldu

Kritik görüşmenin gündemi belli oldu
Kritik görüşmenin gündemi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yarın gerçekleşecek görüşmenin gündeminin ’seçim ittifakı’ olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın bir araya gelecek. Grup toplantısı sonrası görüşmeye ilişkin bilgi veren Erdoğan, “Seçim ittifakını masaya yatıracağız. İki taraf için de iyi olabilecek sonuca varırız, tabanların da beklentisi bu” dedi. 

Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki kararına ilişkin ise, "Bizi bağlamaz. Karşı adımları atacağız" diye konuştu.

"ASLA TAVİZ YOK"

Stokçulara göz yumulmayacağını anlatan Cumhurbaşkanı, "Asla taviz yok. Patates, soğan stokçuları, sebze meyve stokçuları bedelini ödeyecekler" dedi.

Cumartesi günü belediye başkan adayların bir kısmını açıklayabileceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz düşüşleri devam ediyor, olumlu yansımasını görüyoruz" diye de ekledi.  

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