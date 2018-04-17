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Kritik MGK sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan MGK sona erdi. Kritik toplantı 1 saat 45 dakika sürdü.

Kritik MGK sona erdi

17 Nisan 2018 17:37
 

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