Kritik MGK sonrası açıklama! 'Terörist ordusu kurulmasına izin verilmeyecek'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı. Türkiye’nin asayiş ve güvenliğini etkileyen iç ve dış gelişmeler ile Türkiye’yi yakından ilgilendiren uluslararası konuların gözden geçirilip, terörle mücadele çalışmalarının tüm boyutlarıyla ele alındığının aktarıldığı bildiride, “Terör örgütlerinin faaliyetleri başta olmak üzere ülkemizin milli güvenliğine yönelik tehditlere karşı hukuk çerçevesinde alınan ve kurulumuzca önerilen tedbirler gözden geçirilmiş; terörün sonlandırılması için yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir” denildi.

“Türkiye’nin sınırlarının hemen yanı başında bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği belirtilmiştir”

Bildiride, 2017 yılı içinde meydana gelen hadiseler ile 2018 yılına dair muhtemel gelişmelerin milli güvenlik siyaseti çerçevesinde müzakere edildiği aktarıldı. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken NATO çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır. Suriye’de DEAŞ ile fiili mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle PKK/PYD/YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin gecikmeksizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgulanmıştır. Türkiye’nin sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir. Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada Suriye’nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır.”

Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası örgütlerden ve taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan sorumluluklarını terörle mücadele dâhil yerine getirmek suretiyle bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağladığının altı çizilen bildiride, müttefiklerden de aynı ilkeli tutumun beklendiği ifade edildi.

İslam İşbirliği Teşkilatının İstanbul’da yapılan toplantısında sergilenen “Doğu Kudüs’ün Filistin Devleti’nin başkenti olduğu” yönündeki irade ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan Kudüs’ün statüsünün korunmasına ve Filistin’e destek kararının bölgede istikrarın ve kalıcı barışın sağlanmasına hizmet edeceği tekraren teyit edildi.

“Hükümete Olağanüstü Hâl'in uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır”

Terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü hâlin değerlendirildiği bildirilerek, “Demokrasimizin hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete Olağanüstü Hâl'in uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Caner Ünver - Musa Erdoğan

