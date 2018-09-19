'Kriz falan yok, hepsi manipülasyon'

Gaziler Günü dolayısıyla Beştepe'de düzenlenen törende konuşan Erdoğan, Türkiye'de ekonomik kriz olmadığını belirterek, yaşananların manipülasyondan ibaret olduğunu söyledi. Erdoğan, ““Kriz filan sakın ha bunlara aldırmayın, bunların hepsi manipülasyondur. Bizde kriz filan yok, güçlenerek geleceğe yürüyoruz”ifadelerini kullandı. Dövizle kiranın kaldırıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, “Bu ülkede dolarla avroyla şunla bunla kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler” dedi. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yan Erdoğan, İdlib mutabakatını da, “Bu, sınırlarımızın ötesinde barışa adımdır” diye yorumladı.