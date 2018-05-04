Kriz SMS mesajı nedir? Kriz SMS mesajı nereden ve kimden geliyor?

Son bir kaç gündür cep telefonu kullanıcılarının kafaları kendilerine gelen bir mesajla karışmış durumda. Vatandaşlar “Bu mesaj Kriz SMSC platformu tarafından gönderilmiştir adlı mesajın nereden ve kimden geldiğini merak ediyor ve internet üzerinde bu konuyu araştırıyorlar. Gönderilen mesajın kaynağına dair henüz resmi bir açıklama yok.Ancak operatörler tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada dün yaşanan olay ile ilgili “03.05.2018 tarihinde teknik bir problem nedeniyle KrizSMSC adi altinda gonderdigimiz smsi dikkate almamanizi rica ederiz. Anlayisiniz icin tesekkur ederiz.” açıklamasında bulundu. Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone gibi operatörler, acil durumlarda SMSC platformunu kullanabiliyor.



KrizSms yazan mesajın içeriği ise şu şekilde;

"Bu mesaj kriz SMSC platformu tarafından gönderilmiştir" B002

Belirli bölgelerde yaşayan kişilerin cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) şeklinde gönderilen Kriz SMSC, olası bir kriz anında, afet ve acil durumlarda tüm operatör kullanıcılarına gönderilen bilgilendirme ve uyarı mesajı.Konuya ilişkin henüz kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte yeni bir bilgi gelmesi dahilinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz..