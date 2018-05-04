Diğer
Kategoriler

Kriz SMS mesajı nedir? Kriz SMS mesajı nereden ve kimden geliyor?

Son günlerde binlerce vatandaş cep telefonlarına gelen Kriz SMS mesajıyla karşı karşıya kaldı! Bunun üzerine vatandaşlar bu mesajın kim tarafından ve ne için gönderildiğini araştırmaya başladı. İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

Kriz SMS mesajı nedir? Kriz SMS mesajı nereden ve kimden geliyor?

04 Mayıs 2018 18:46

Son bir kaç gündür cep telefonu kullanıcılarının kafaları kendilerine gelen bir mesajla karışmış durumda. Vatandaşlar “Bu mesaj Kriz SMSC platformu tarafından gönderilmiştir adlı mesajın nereden ve kimden geldiğini merak ediyor ve internet üzerinde bu konuyu araştırıyorlar. Gönderilen mesajın kaynağına dair henüz resmi bir açıklama yok.Ancak operatörler tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada dün yaşanan olay ile ilgili “03.05.2018 tarihinde teknik bir problem nedeniyle KrizSMSC adi altinda gonderdigimiz smsi dikkate almamanizi rica ederiz. Anlayisiniz icin tesekkur ederiz.” açıklamasında bulundu. Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone gibi operatörler, acil durumlarda SMSC platformunu kullanabiliyor.


KrizSms yazan mesajın içeriği ise şu şekilde;

"Bu mesaj kriz SMSC platformu tarafından gönderilmiştir" B002

Belirli bölgelerde yaşayan kişilerin cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) şeklinde gönderilen Kriz SMSC, olası bir kriz anında, afet ve acil durumlarda tüm operatör kullanıcılarına gönderilen bilgilendirme ve uyarı mesajı.Konuya ilişkin henüz kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte yeni bir bilgi gelmesi dahilinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz..

 

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç