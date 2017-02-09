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Krize girip kara yolunda sızdı, sonra ortalığı birbirine kattı

Bursa’da, kara yolunun ortasında sızan şahıs ekipleri alarma geçirdi. Sağlık ve polis ekiplerini görünce kendine gelen genç, ambulansa binmemek için ortalığı birbirine kattı.

Krize girip kara yolunda sızdı, sonra ortalığı birbirine kattı

09 Şubat 2017 10:46

Bursa'da 10 günde 5 kişinin uyuşturucu şüphesiyle ölmesinin ardından polis ve sağlık ekipleri alarm seviyesini yükseltti. Vatandaşların tüm ihbarları değerlendirilerek, krize giren kişilerin tedavi için hastanelere sevki ve tespitlerin ardından kanuni işlem yapılması sağlanıyor. 

İsmi açıklanmayan bir genç, Ankara yolunda ilerlerken bir anda caddeye yığıldı. Yere yığılan şahıs krize girdi. Yoldan geçen polis ekipleri, şahsı görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Ağzından köpükler gelen şahıs, hareketsiz bir şekilde 112 sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, krize giren şahsa müdahale etmek istedi. Yerde hareketsiz yatan şahıs, 112 ve polis ekiplerini görünce kendine geldi. Şahıs, ortalığı birbirine kattı. Kaçmaya çalışan ve ambulansa binmemek için direnen şahsı polis ekipleri güçlükle bindirdi. Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.
Artan bonzai ölümlerinin ardından emniyet madde alan şahısların tedavilerini kendi rızalarına bırakmıyor. Bonzai kullanmanın 5 yıla kadar hapis cezası olduğu, polisin bu kişilerin sorgulamaları sonucu satıcılara da ulaşmayı hedeflediği ifade ediliyor.  

Cengiz Gündüz
 

Etiketler: karayolu


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