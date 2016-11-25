Edinilen bilgilere göre, Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesinde bulanan krom madeninde toprak kayması meydana geldi. Madendeki göçükte mahsur kalan işçinin için kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. Toprak yığınından dolayı geçiş yapılamadı. İşçiyle irtibat sağlandığı, işçinin sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Mahsur kalan işçinin 39 yaşındaki işçi Sadi S.’nin evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Yunus Bayraktar