Kulak, Burun, Boğaz ve Baş, Boyun Cerrahisi Uzmanı Altıntaş, şaşılık, göz kayması ve tiklerin tedavisinde kullanım için 1989'da, kozmetik amaçlı kullanım için 2002'de Amerikan Sağlık Örgütünden (FDA) onay alan botoksun, ABD'de en fazla reçete edilen ilaçların başında geldiğini belirtti.

Altıntaş, botoksun kullanım alanlarından bazılarını "gerilim tipi baş ağrıları", "migren", "kronik bel ağrısı", "myofasyal ağrı", "fibromyalj denilen kas ağrıları", "tenisçi dirseği", "aşırı terleme", "gevşeme sorunlu kas kasılma rahatsızlıkları", "aşırı tükrük salınması", "kronik rinit", "diş gıcırdatma (Bruksizm)" ve "çiğneme kaslarının aşırı gelişimi" şeklinde sıraladı.

Botoksun poliklinik şartlarında, bu konuda eğitim almış hekimler tarafından uygulanabildiğini vurgulayan Altıntaş, "Botoksun etkisi yapıldıktan 3-4 gün sonra başlıyor ve 4 ile 6 ay arasında sürüyor. Etki süresi, uygulama yapılan kişinin metabolizması ve uygulamanın nereye yapıldığına bağlı olarak değişebilir" dedi.

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altıntaş, daha çok burun akıntısı ve burun tıkanıklığı semptomlarıyla ortaya çıkan ve burun etlerinin hipekativitesi şeklinde tanımlanan rinitin tedavisinde de botoksun kullanılabildiğine dikkat çekti.

Çalışmalara göre, hem mevsimsel hem de yıl boyu süren rinitte botoks uygulayarak, hastalığın semptomlarının yüksek oranda azaltılabildiğini aktaran Altıntaş, "Alerji, kişinin bünyesiyle ilgili yapısal bir sorun olduğu için bunu ortadan kaldırmak çok mümkün olmasa da botoks, rinitin hafifletilmesinde bir çözüm olarak kullanılabiliyor. Alerjik burun etlerinde botoks uygulayarak, etki devam ettiği sürede rinitin yol açtığı semptomları azaltabiliyoruz. Botoks uygulaması, var olan alerjiyi tedavi etmiyor, ancak rinitin yol açtığı burun tıkanıklığı, hapşırma, burun akıntısı gibi semptomları yüzde 70-80 oranında baskılıyor. Sürekli uygulama herhangi bir risk taşımadığı için hasta düzenli olarak botoks yaptırarak, rinitin neden olduğu sıkıntılarını da hafifletebilir" dedi.

Kronik riniti olan kişilerin alerji öncesinde veya alerji sırasında botoks yaptırabileceğini belirten Altıntaş, "Uygulamanın yapılması gereken özel bir dönem yok, her dönem yapılabilir. Örneğin bahar aylarında rinitinin başladığını bilen bir hasta, botoks uygulamasından 3-4 gün sonra bunun etkisini görmeye ve semptomları hissetmemeye başlıyor" dedi.

Botoksun uygulama dozunun kas kitlesine ve kas hareketine göre değiştiğini anlatan Altıntaş, özellikle kozmetik veya tedavi amaçlı yüze yönelik botoks uygulamalarında hastaların en büyük kaygısını "jest ve mimiklerinin kaybolması" şeklinde açıklarken, uygun dozlarda doğru bölgelere uygulandığında, botoksun sağlıksal herhangi bir probleme yol açmadığını belirtti.