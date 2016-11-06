Maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adanaspor Teknik Direktörü Krunoslav Jurcic, “Bizim için bu bir puan çok önemliydi. Sadece puansal anamda değil öz güven eksikliğini toparlama anlamında da önemli bir maçtı. İlk yarı daha fazla gol bulabilirdik. İkinci yarı Rizespor oyuncuları yüksek bir performans gösterip skoru lehlerinde çevirdiler. Oyuncularımız ikinci yarının başlarında eksiklik gösterdi. Önemli olan sonra pozitif bir oyun sergileyerek skoru eşitlemeyi başardılar” dedi.

Göktürk Fırat - Hasan Fehmi Demir