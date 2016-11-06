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Krunoslav Jurcic: 'Bu bir puan bizim için çok önemli'

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Rize deplasmanında berabere kalan Adanaspor'da Teknik Direktör Krunoslav Jurcic, aldıkları bir puanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.


06 Kasım 2016 15:57

Maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adanaspor Teknik Direktörü Krunoslav Jurcic, “Bizim için bu bir puan çok önemliydi. Sadece puansal anamda değil öz güven eksikliğini toparlama anlamında da önemli bir maçtı. İlk yarı daha fazla gol bulabilirdik. İkinci yarı Rizespor oyuncuları yüksek bir performans gösterip skoru lehlerinde çevirdiler. Oyuncularımız ikinci yarının başlarında eksiklik gösterdi. Önemli olan sonra pozitif bir oyun sergileyerek skoru eşitlemeyi başardılar” dedi. 

Göktürk Fırat - Hasan Fehmi Demir

Etiketler: Teknik Direktör Krunoslav Jurcic


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