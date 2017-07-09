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Krunoslav Simon Anadolu Efes’te

Anadolu Efes, en son İtalya’nın EA7 Emporio Armani Milano takımında forma giyen Hırvat oyuncu Krunoslav Simon ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Krunoslav Simon Anadolu Efeste

09 Temmuz 2017 14:14

Anadolu Efes, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Lacivert-beyazlılar, bu kapsamda Hırvat oyuncu Krunoslav Simon’u kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Simon ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Hırvat basketbolcu, geçtiğimiz sezon İtalya ekiplerinden EA7 Emporio Armani Milano’da forma giydi.

32 yaşındaki oyuncu kariyerinde daha öncede KK Zagreb, Unicaja Malaga ve Lokomotiv Kuban’da mücadele etmişti.

Milano ile Euroleague’de geçtiğimiz sezon Simon, 11.0 sayı, 3.9 asist ve 3.6 ribaund ortalamaları ile oynadı. Hırvat oyuncu İtalya Ligi’nde ise 12.0 sayı, 5.1 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları takımına katkıda bulundu.

Lacivert-beyazlılar, daha önce kadrosunu Brock Motum ve Rcky Ledo ile güçlendirmişti.

Oğuzhan Ort 

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Etiketler: Anadolu Efes, Krunoslav Simon


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