KSTU BÜTEF’e katıldı

Üniversiteye hazırlanan öğrencilere rehberlik etmek amacıyla her yıl düzenlenen fuarda devlet ve vakıf üniversiteleri binlerce öğrenciyle buluştu. Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden de katılım gösteren üniversitelere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’den ilk defa öğrenci alacak olan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU)’de Başakşehir’de BÜTEF fuarına Tanıtım ekibi ile birlikte katıldı.

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın açılışını gerçekleştirdiği fuarda eğitim dünyasına önemli katkıları olan Sait Gürsoy, Sadık Gültekin, Turgay Polat ve Burak Kılanç öğrencilerle seminerlerde buluştu.

'Doğru Tercih, Başarılı Gelecek' sloganı ile öğrencilerle buluşan fuarın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz ise, "Başakşehir'de her yıl olduğu üzere bu yılda siz öğrencilerimizi ülkemizin en güzel üniversiteleriyle buluşturuyoruz. Evrensel bilgiye ancak üniversitelerde ulaşılabilir. Bu evrensel bilgi ülkemizin geleceğidir. Siz gençler Türkiye'nin ve dünyanın umudusunuz. Bize desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

KSTU bölümlerine yoğun ilgi

Genel anlamda Diş hekimliği, Türkçe Öğretmenliği, Psikoloji, Sosyoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik bölümlerine ilginin yoğun olduğunu belirten Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Dr. Serdal Gündüz, yeni eğitim-öğretim yılında Türkiye’den gelecek olan öğrencilere kavuşmak için heyecanlandıklarını söyledi.

Kıbrıs Güzelyurt’ta bulunan kampüslerinin cazibe merkezi teşkil ettiğini anlatan Gündüz, “Sağlık bölümlerinin her bölümü için ayrı ayrı tam donanımlı laboratuvarlarımız var, öğrencilerimizin ders çalışabileceği harika sosyal alanlar, akıllı sınıflar, 1.500 kişilik yurt binası, muhteşem dış alanlarımız mevcut. Kampüs ve çevresi de şu an cazibe merkezine dönüşüyor. Hastane yapımı ve ilave yurt yapımları sürüyor. Kampüsümüz Güzelyurt şehir merkezinde olması hasebi ile ,tam entegre bir kompleks olacak” şeklinde açıklama yaptı.