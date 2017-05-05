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KSTU Güneydoğu tanıtımında

Eket Fuarcılığın 3-5 Mayıs 2017 tarihlerinde Diyarbakır ve Mardin’de düzenlediği Üniversite Tercih Günleri’nde aday öğrencileriyle buluştuklarını söyleyen Sağlık Bilimleri Direktörü Gökçe Ünal, bu bölgede Kıbrıs’ta eğitim görmeye ilginin fazla olduğunu söyledi.

KSTU Güneydoğu tanıtımında

05 Mayıs 2017 10:45

Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSTU) aldığı YÖK denkliği sonrasında bu yıl Türkiye’den de öğrenci alacak. Geçen yıl eğitim-öğrenim hayatına Kıbrıs Güzelyurt’ta başlayan KSTU, bu yıl Türkiye genelinde tanıtımlarını sürdürüyor. Akdeniz, Ege, Marmara, İç Anadolu’dan sonra şimdi de Güneydoğu’da tanıtım yapıyor. Eket Fuarcılığın 3-5 Mayıs 2017 tarihlerinde Diyarbakır ve Mardin’de düzenlediği Üniversite Tercih Günlerinde aday öğrencileriyle buluştuklarını söyleyen Sağlık Bilimleri Direktörü Gökçe Ünal, bu bölgede Kıbrıs’ta eğitim görmeye ilginin fazla olduğunu söyledi. Sağlık bölümlerine oldukça fazla eğilim olduğunu söyleyen Ünal, “Ağırlıkta sağlık bölümlerine ilgi var. Güneydoğu öğrenci adayı profili bu alanlarda daha fazla iş bulma imkanının olduğunu düşünüyor” dedi.

Güzelyurt’ta bulunan kampüslerinde ileri teknoloji ve donanımlı sağlık laboratuvarlarının olduğunu da söyleyen Ünal, bu şekilde kapsamlı bir eğitim imkanı sunduklarını ifade etti. Öğrenci adaylarının daha çok Diş hekimliği, Türkçe Öğretmenliği, Psikoloji, Sosyoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik gibi bölümle ilgi gösterdiklerine dikkat çeken Gökçe Ünal şunları söyledi: ”Atanarak devlet bünyesinde kadro yakalamak isteyen öğrenci sayısı yadsınamayacak düzeyde. O nedenle devletin ağırlıkta açtığı kadrolardaki meslekler ön plana çıkıyor. Bu bölümlerin istenmesinin sebebi biraz da buna bağlı.”

Etiketler: eğitim, kıbrıs toplum ve sağlık bilimleri üniversitesi, KSTU, sağlık bilimleri, üniversite tercihi


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