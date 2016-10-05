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Kuaför salonu, DHKP-C'nin cephaneliği çıktı

Sultangazi'de bir kuaför salonunda DHKP-C'ye ait silahların gizlendiği bilgisini alan polis, operasyon düzenledi. Operasyonda 1 el bombası, 1 kalaşnikof, 1 otomatik silah, 5 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.


05 Ekim 2016 16:57

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C üyelerinin yasa dışı eylemlerde kullanacakları silahları Sultangazi'de kuaför olarak kullanılan bir iş yerinde gizledikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında takibe alınan adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda iş yeri sahibi R.K. gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 1 adet el bombası,1 adet kalaşnikof, 1 adet otomatik silah, 5 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar incelemeye alınırken, gözaltına alınan şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tugay Saday 

 

Etiketler: DHKP-C, sultangazi


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