Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, alacak verecek meselesinden arasında husumet olduğu E.B.'nin kuaförde olduğunu öğrenen şahıs, arkadaşlarını da yanına alarak dükkanı bastı. Kuaför dükkanının önüne gelir gelmez silahlarına sarılan saldırganlar, iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. İçeride olan E.B isimli şahsın da karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada kuaförde çalışan bir kalfa ve saldırganlardan biri ayağından yaralandı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan çatışmada saldırganların, iş yeri önüne gelir gelmez bellerindeki silahları çıkartarak ateşlemeye başladığı görülüyor. İçeriden de karşılık gelmesi üzerine saldırganların sağa sola kaçıştığı görülüyor. Yaralanan berber çırağının yardımına ise çevre esnafı koşuyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Altunışık

