Diğer
Kategoriler

Kuafördeki 5 TL kavgası kanlı bitti

Denizli’de daha önce iş istediği kuaföre müşteri gibi giden genç kız, yaptırdığı işlemlerin ardından ödeme yapmak istemeyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 5 TL yüzünden iş yeri sahibini bıçaklayan genç kız kayıplara karıştı.

Kuafördeki 5 TL kavgası kanlı bitti

05 Haziran 2018 15:48

Olay geçtiğimiz hafta sonu Pamukkale ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Safiye B. isimli genç kız ilçede kuaförlük yapan Mine Cankal’a iş başvurusunda bulundu. Ancak ikili maaş konusunda anlaşamadı. Sonraki gün ise Mine B. müşteri olarak iş başvurusu yaptığı Cankal’ın iş yerine giderek, çeşitli işlemler yaptırdı. Sonrasında ise Mine B.'nin 5 TL tutan ücreti vermek istememesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Mine B. iş yeri dışında iddialara göre, Cankal’a bıçakla saldırarak göğsünden ve bacağından yaralayarak kaçtı. Ağır yaralanan genç kadın olay yerine gelen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. 2 gün yoğun bakımda kalan Cankal’ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. 

5 TL için bıçakla Cankal’ı ağır yaraladığı öne sürülen Mine B.'nin ise arandığı bildirildi.
Öte yandan, bıçaklanarak ağır yaralanan Cankal'ın geçtiğimiz 18 Nisan tarihinde sosyal medya hesabında iş yerine kalfa aradığına dair ilanda vermesi dikkatlerden kaçmadı.  

Gökten Ceylan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç