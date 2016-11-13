İzmir’de yaşayan 28 yaşındaki Tuğçe Yılmaz Pehlivanoğlu, 12 yıl önce ortaokulu bitirdikten sonra kuaför çırağı oldu. Estetisyenlik ve kadın kuaförlüğü belgelerini aldıktan sonra kuaför dükkanı açan ve iş çıkışlarında tamirci dükkanı olan eşi Hakan Pehlivanoğlu’nun yanına giden genç kadın, bir süre sonra kuaför dükkanını kapatarak eşinin yanında oto lastik ustalığı işini öğrenmeye başladı. Kadınlara hitap eden narin bir meslekten çok tezat olan oto lastikçiliğe geçtiğini ve ilk başlarda eşi dahil kimsenin işin üstesinden gelemeyeceğine inandığını anlatan Pehlivanoğlu, artık kendisinin ‘Tuğçe Usta’ olarak anılmaya başlandığını söyledi.

“BENİM İÇİN ÇOCUK OYUNCAĞI”

Balans ayarından rot ayarına, lastik değişiminden tamirata kadar pek çok şeyi başarıyla yapabildiğini belirten genç kadın, “İlk başta narin bir mesleğim vardı, yapısı gereği bayanlarla uğraşıyordum. Çok tezat bir geçiş yaparak bu tabuyu yıkarak lastikçi oldum. Eşim ilk başta yapamayacağımı düşündü. Daha sonra baktı ki makine başındaki en iyi usta benim, onu da geçmişim, o yüzden yapamadığım yerlerde yardımcı oldu. Bir zaman sonra tamamıyla tamam oldum ve hiçbir şeyde sınır tanımadım” dedi.

Lastik işinin kendisi için çocuk oyuncağı olduğunu belirten Pehlivanoğlu, “Bir başkaları için çok zor olabilir. Çoğu ağabeylerimiz yolda kaldığı zaman ne yapacağını bilemeyebiliyor, ki kadınların bilmemesi çok normal. Ama benim için çocuk oyuncağı. Gerçek şu ki kadınların istediği zaman iş olarak yapamayacağı hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

“ERKEKLER BİR LASTİK DEĞİŞTİRİRKEN, BEN 4 DEĞİŞTİRİYORUM”

İşini aşkla yaptığını belirten genç kadın, erkeklerin egemen olduğu bir sektörde kadın olarak yer almanın gururunu taşıdığını söyledi. Çalışmaktan çok keyif aldığını ifade eden Tuğçe Yılmaz Pehlivanoğlu, “Çok büyük bir aşkla yapıyorum lastikçiliği. Bu konuda çok ciddiyim. Günde en az 20, en çok 50 adet lastik değişimi yapıyorum. Normalde bir lastiğin yarım saatte her şeyi ile yapılması gerekirken, ben yarım saatte bir aracın 4 lastiğini söküp takıp balans ayarını yapıp hazır hale getirebiliyorum. Müşterime hemen anahtar teslim yapabiliyorum” diye konuştu.

“İLK BAŞTA GÜVENMİYORLAR”

Gelen müşterilerin ilk bakışta kendine güvenmediğini anlatan genç kadın, “Lastikleri yaparken zaten lastikler bir yerde, ben bir yerde uçuyorum. Bütün müşterilerim de bundan çok memnun, hiç kimseyi bekletmeden, hemen işlerini halledip gönderiyorum. Zaten ilk gelen müşterilerimiz çok şaşırıyor, ‘Sen mi yapacaksın’ gibi şeyler soruyorlar. İşin sonunda ustalığı görünce de hiç şüpheleri kalmamakla beraber, tekrardan bana geliyorlar” dedi.

Üçkuyular semtindeki bir benzin istasyonunun içerisinde adını taşıyan tamirhanede hizmet veren Tuğçe Yılmaz Pehlivanoğlu, sürekli meraklı gözlerle izlendiğini ve görenlerin şaşkınlıkla birbirlerini dürterek kendisini gösterdiklerini dile getirdi. Güç isteyen bir sektörde çalışmasına rağmen kendini daha da geliştireceğini belirten Pehlivanoğlu, hayalinin de büyük lastik firmalarının reklamlarında oynamak olduğunu sözlerine ekledi.

“HEM EVDE YEMEK YAPIYOR HEM DE ARABA TAMİRİ YAPIYOR”

Genç kadının eşi Hakan Pehlivanoğlu ise, çok şanslı bir eş olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Şu anda çok güzel şekilde lastik tamir edebiliyor, aracın tamirlerine bakıp araç hakkında her işi yapabiliyor. Vallahi çok şanslıyım. Hem evde yemek yapıyor, hem dükkanı temizliyor, hem evi temizliyor, araba tamir ediyor. Her işi yapıyor. Ben eşimle gurur duyuyorum, çok güzel bir usta aynı zamanda.”

“BİR BAYAN DAHA SAĞLAM YAPIYOR”

Genç kadını ilk gördüğünde çok şaşırdığını ancak arabasını bir yıldır ona tamir ettirdiğini anlatan Hasan Pehlivan da, “İlk geldim şaşırdım. Bir bayan lastikçi arabamı tamir edecek, ilk defa gördüm şok oldum. Ama yaptı. Bir senedir geliyorum buraya, memnunum. Bir kadın eli daha güvenli, daha sağlam. İki aracım var, ikisini de ona yaptırıyorum. Bir bayan daha sağlam yapıyor. Kadınlar elini hangi işe atsa başarılı oluyor” diye konuştu.