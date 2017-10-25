'Küba sağlık ağını Türkiye'den başlayarak tüm dünyaya yayacağız'

Günümüzde kanserle mücadelede önemli yol kat eden Küba, geliştirdiği aşı tedavileri ile adından söz ettiriyor. Küba’da sağlık alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek sağlık turizmi başlatan 3 Türk girişimci merkezi İstanbul’da bulunan QBA Medi Tours sağlık hizmetlerini kurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Küba ile Türkiye arasında sağlık köprüsü kurmayı amaçladıkları belirtiliyor.

Şirketin kurucularından Ferhat Gürbüz, "15 yıl öncesine dayanan Küba serüvenimiz, yaşadıklarımız ve tecrübelerimizle çıktığımız bu yolda tüm insanlarımıza faydalı olacağına inandığımız bu sağlık ağını Türkiye’den başlayarak tüm dünyaya yaymayı hedefliyoruz. Bu süreç içerisinde birebir tedavi gören hastalarla olan iletişimimiz, süreç takibimiz ve onlardan aldığımız olumlu tepkiler bu sağlık ağının kurulmasına öncülük etti" dedi.

Şirketten yapılan açıklamada, Küba gelişmekte olan bir ülke olmasına rağmen, sağlık alanında geliştirdiği tedaviler ile son yıllarda tüm dünyada dikkat çekerken, halk sağlığını her zaman ilk sıraya koyan ülke, ekonomik sıkıntılara rağmen yüzde 70 oranında kendi ilaçlarını ürettiği kaydedildi.