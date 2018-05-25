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Küba'da düşen uçağın ikinci kara kutusu da bulundu

Küba'da 111 kişiye mezar olan yolcu uçağının flight data verilerini içeren ikinci kara kutusu da bulundu.

Kübada düşen uçağın ikinci kara kutusu da bulundu

25 Mayıs 2018 12:22

Küba'da 18 Mayıs’ta düşen Boeing 737-200 tipi uçağın flight data bilgilerini içeren ikinci kara kutusu bugün bulundu. Küba Sivil Havacılık Enstitüsü Başkanı Armando Daniel, "İkinci kara kutu da bulundu" ifadelerini kullandı.


Aerolineas Damojh şirketine ait uçağın kara kutuları içindeki bilgilerin kaza hakkında bilinmeyenlere yanıt vermesi bekleniyor. Küba'da 18 Mayıs’ta düşen ve 111 kişinin ölümüne sebep olan uçağın ilk kara kutusu kazadan bir gün sonra bulunmuştu. Küba’da son 30 yılın en büyük kazası olan kaza hakkında Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel tarafından soruşturma başlatılmıştı.  

 

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