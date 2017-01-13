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Kübalılara uygulanan özel göç politikası bitti

Obama, ABD topraklarında yasa dışı olarak kalan Kübalı göçmenlerin on yıllar boyunca süren kalma iznini sonlandırdı.

Kübalılara uygulanan özel göç politikası bitti

13 Ocak 2017 11:52

ABD yönetimi vize alıp almadıklarına bakmaksızın ülkeye gelen neredeyse her Kübalı'ya otomatik ikamet izni veren ve ABD göçmenlik politikasında uzun süredir devam eden istisnaları feshetti.

ABD topraklarına ayak basan herhangi bir Kübalının kalması, ama karaya ulaşmadan denizde yakalananların geri gönderilmesi olan 'kuru ayak, ıslak ayak' adı verilen politikanın sona ermesi Perşembe gününden itibaren yürürlüğe girdi.

Kübalı yetkililer bu değişikliğin yapılmasını yıllardır bekliyorlardı. Washington ve Havana, Küba'dan ABD'ye dönenlerin geri dönmesine izin vermek için yapılan anlaşma da dahil olmak üzere bu değişiklik için aylarca görüştüler.

Değişiklik ani bir şekilde ilan edildi, çünkü önceden uyarı göndermek binlerce kişinin süre sonuna kadar komünizm ile yönetilen adadan Florida'ya geçmek için deniz yollarına hücum etmesi anlamına geliyordu.
Obama yaptığı açıklamada bu değişiklikle diğer milletleri kabul ettikleri gibi Kübalıları da kanunların uygunluğu ölçüsünde kabul edebileceklerini söyledi.
ABD sahil güvenliği her yıl Florida'ya 145 kilometre geçişi gerçekleştiren binlerce Kübalıyı durduruyor ancak Meksika üzerinden gelenler dahil ABD topraklarına ulaşan 10 binlerce kişinin ülkede kalmasına izin veriliyor. Bununla birlikte diğer ülkelerden gelenler yakalanıp geri gönderiliyor.
 


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