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Kubilay Kanatsızkuş özür diledi

Bursaspor’un genç oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, dün oynanan Alanyaspor maçında kendisine yönelik gelen tepkilerden etkilendiğini belirterek, "Sahadan çıkarken tavırlarım yanlış anlaşıldıysa affedin" dedi.

Kubilay Kanatsızkuş özür diledi

20 Ağustos 2017 13:08

Yeşil-beyazlı ekibin 20 yaşındaki golcü oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, dün oynanan Alanyaspor maçında gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çekmişti. 72. dakikada teknik direktör Paul Le Guen tarafından oyundan alınan genç isim, taraftarların yoğun protestolarına alkışla karşılık verdi. Oyundan alınmasının ardından doğrudan soyunma odasına giden genç isim, sosyal medya hesabından taraftarlardan özür diledi.

"SAHADAN ÇIKARKEN TAVIRLARIM YANLIŞ ANLAŞILDIYSA AFFEDİN"

‘Daha iyi performans ortaya koymam gerektiğinin farkındayım’ diyen genç isim, şu ifadeleri kullandı:

“Taraftarımızı anlıyorum, ben de üzülüyorum ve tepkilerden doğal olarak etkileniyorum. Uzun bir yolun başındayım. Daha çok çalışıp, formaya layık olmak için elimden geleni yapacağım. Sahadan çıkarken tavırlarım yanlış anlaşıldıysa affedin.”

Mesut Alan 

Etiketler: Bursaspor, Kubilay Kanatsızkuş


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