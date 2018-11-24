Yangın, saat 03.30 sıralarında Çukurova İlçesi Toros Mahallesi 78004 sokakta bulunan bir apartmanın 7'inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Derya Turgay Keleş yangının çıktığı fark etmesi üzerine küçük torununu da alıp dışarı çıktı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kucağında torunuyla evinin yanışını izledi

Keleş, itfaiye ekiplerinin evdeki yangına müdahalesi sırasında kucağında torunuyla beraber o anları izledi. İtfaiye ekipleri yangı kısa sürede söndürürken yapılan çalışmada balkonda bulunan buz dolabının kısa devre yapması neticesinde yangının çıktığı tespit edildi.

Ev'in bir odası tamamen kullanılamaz hale geldi.

Süleyman Cenk İdaye

