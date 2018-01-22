Kucağındaki yetim torununa alışveriş yaparken roketin hedefi oldu

Zeytin Dalı Harekatına misilleme yapan PKK/PYD-YPG'li teröristler, dün öğle ve akşam saatlerinde Afrin'deki mevzilerden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 11 roket attı. Saldırıda 1 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.

Saldırıda hayatını kaybeden Suriye uyruklu emekli asker Nadir Faris'in (60), elektrik akımına kapılarak ölen oğlunun babasız kalan torunlarına alışveriş yapmak için saldırı esnasında Reyhanlı çarşısında olduğu ortaya çıktı.

Roket parçalarına hedef olan Nadir Faris'in o an kucağında olan torunu Rıdvan Faris'in (5) de başından hafif yaralanarak şans eseri hayatta kaldığı öğrenildi.

Nadir Hasan Faris'in oğlu Hasan Faris, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada terör örgütü PKK/YPG-PYD'ye tepki göstererek şunları söyledi: "Savaşta evlerimiz yıkıldı, 6 ay önce Türkiye'ye sığındık. Bunlar sivil insanları katleden zelil insanlardır. Babam da bir sivildi. Savaşla alakası olmayan bir masumdu. Onlar sivilleri öldüren katiller. Zeytin Dalı Harekatı da inkarcı teröristleri yok etmek için yapılmış bir harekettir."

Kendilerine göre babasının şehit sayıldığını dile getiren Hasan Faris, "Devletten de maddi olarak bir isteğimiz yok ama babamın şehit olarak vasıflandırılmasını, şehit olarak itibar görmesini istiyoruz" dedi.