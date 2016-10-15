İzmit Belediyesi ve Kocaeli Roman Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen toplu nikah töreninde 51 çiftin toplu nikahı kıyıldı. İzmit Atatürk Spor salonunda gerçekleşen nikah törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Feyzullah Okumuş, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erkan Aksoy, roman dernekleri başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Çok güzel bir tabloyu birlikte paylaşıyoruz. Türk milletinin en önemli en temel yapı taşı olan aile kurumlarını hep birlikte nikah töreni ile tescilleyeceğiz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından nikah törenine katılan çiftlerin nikahını kıyan Başkan Doğan, davetlilerin önünde önce gelin adaylarına ardından damat adaylarına evlenmek isteyip istemediklerini sordu. Gelin ve damatlar toplu bir şekilde “Evet” dedikten sonra nikah memurları tarafından resmi işlemler yapıldı. Tamamlanan nikah törenin ardından sahneye davet edilen Tarık Mengüç, roman vatandaşları gönüllerince eğlendirdi. Hareketli müzikler eşliğinde roman havası oynayan gelin ve damatlar sahnede eğlenceli dakikalar geçirdi.